2021/12/27 | 12:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NfItDUwoP4E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الألعاب النارية تغزو الأسواق والداخلية تتوعد مطلقي العيارات النارية بالاعتقال في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الألعاب النارية تغزو الأسواق والداخلية تتوعد مطلقي العيارات النارية بالاعتقال في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).