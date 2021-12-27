2021/12/27 | 12:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bPbblW84lyw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحشيد امام الخضراء.. واغلاق لجسر الجمهورية.. وانتشار امني يخنق العاصمة عمار غسان / مراسل الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحشيد امام الخضراء.. واغلاق لجسر الجمهورية.. وانتشار امني يخنق العاصمة عمار غسان / مراسل الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).