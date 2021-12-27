2021/12/27 | 12:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشهد العاصمة بغداد منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين، إجراءات أمنية مشددة، تزامناً مع الترقب لقرار المحكمة الاتحادية المقرر إعلانه اليوم بشأن "شكوى الغاء نتائج الانتخابات" المقدمة من قبل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.

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واظهرت صورة حصل عليها "ناس"، (27 كانون الأول 2021)، انتشاراً أمنياً مكثّفاً للقوات الأمنية عند مدخل المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، تزامناً مع تجمع المئات أمام مداخل المنطقة الخضراء ترقباً لقرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المذكورة.

واغلقت القوات الأمنية جسر الجمهورية ترقباً لإعلان القرار الفصل من قبل المحكمة الاتحادية.

وتتجه الأنظار بعد قليل إلى العاصمة العراقية بغداد، إذ ستعلن المحكمة الاتحادية العليا قرارها الفصل المتعلق بالشكاوى المقدمة على نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي.

ويعقد قضاة المحكمة الاتحادية في هذه الأثناء اجتماعاً تداولياً قبيل جلسة إصدار القرار الفاصل في نتائج اقتراع تشرين.

وتجري الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور مباشرة لمدخل المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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