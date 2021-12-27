محافظ البصرة ينفي تقديم استقالته من منصبه ويؤكد .. إن “البصرة تشهد استقراراً والمواطن يلمس ذلك”

2021/12/27 | 12:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ البصرة اسعد العيداني، تقديم استقالته من منصبه، مشيرا الى انه لم ولن يفكر بتقديم الاستقالة من منصبه.وقال اسعد العيداني في تسجيل صوتي: إن “البصرة تشهد استقراراً، والمواطن يلمس ذلك”، مبينا ان “كل الخدمات التي يحتاجها المواطن ممكن … Readmore

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