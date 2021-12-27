2021/12/27 | 12:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن العثور على مضافة لفلول “داعش” الاجرامي تحتوي على مواد لوجستية وغذائية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مضافة لـ”داعش” في حمرين المركز الخبري الوطني.

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