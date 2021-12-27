فرنسا تحتجز فرنسيا-سوريا لاتهامه بتزويد دمشق مكونات أسلحة كيميائية

2021/12/27 | 12:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم موريال كاسبرزاك / سيلفي ماليغورني وجهت في باريس السبت تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى فرنسي-سوري اعتقل للاشتباه بتزويده دمشق عبر شركة شحن يملكها مكوّنات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، في انتهاك للحظر الدولي للأسلحة … Readmore

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