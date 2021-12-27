جامعة تستخدم مشهدًا كلاسيكيًا من فيلم “Home Alone” لإظهار كيف تعمل اللقاحات

2021/12/27 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الدكتورة كريس بيرنيل تغريدة من كلية جونز هوبكنز للصحة العامة تستخدم فيلمًا كلاسيكيًا لعيد الميلاد لإظهار كيف تساعد اللقاحات في مكافحة فيروس كورونا

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