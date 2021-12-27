ضبط سلاح ناريّ بحوزة مسافر في مطار النجف

2021/12/27 | 12:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأثنين، عن ضبط سلاح ناري بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي.وذكر بيان صدر عن الهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "الإجراءات المتشدّدة التي تتبعها ملاكات الهيئة اسفرت عن ضبط مسافر عراقي في مطار النجف الدولي بحوزته مسدس عيار (9)ملم مع اطلاقات نارية يروم المغادرة الى ايران".واضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا لقانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل" .

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