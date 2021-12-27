2021/12/27 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط سلاح ناري بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي.وذكر بيان صدر عن الهيئة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنَّ “الإجراءات المتشدّدة التي تتبعها ملاكات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافر بحوزته “مسدس” في مطار النجف المركز الخبري الوطني.

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