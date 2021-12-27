إيران: توصلنا في المباحثات النووية في فيينا إلى وثيقة جديدة ومشتركة

2021/12/27 | 13:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم إن هناك “وثيقة مشتركة ومقبولة” في مباحثات فيينا حول ملفي العقوبات والتعهدات النووية تحت اسم “وثائق 1 ديسمبر و15 ديسمبر” .وقال أمير عبد اللهيان في تصريحات، انه “وضعنا وثيقة 20 يونيو جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة مشتركة وسنبدأ اليوم التفاوض حول هذه الوثيقة، كما […]

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