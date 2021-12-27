مفاوضات الجولة الثامنة تنطلق.. وإيران تركز على

2021/12/27 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إيران، الاثنين، على لسان وزير خارجيتها، أن الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي التي تنطلق اليوم، ستركز على الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا منه، والتحقق من رفع عقوباتها على طهران.

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