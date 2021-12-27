اتحاد السباحة يحدد موعد انطلاق بطولة كرة الماء

2021/12/27 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق يوم غد الثلاثاء ببمجمع الشعب في المسبح الأولمبي المغلق ببغداد بطولة أندية العراق بكرة الماء بمشاركة تسعة فرق تمثل العاصمةبغداد وعدد من المحافظات.

وقال أمين سر الاتحاد العراقي للسباحة هاشم محمد الخزرجي في بيان ان “البطولة هي آخر أنشطة أتحاد السباحة للموسم الحالي حيث ستسهم في زيادة الاحتكاك لفعالية كرة الماء فضلاً عن الاطلاع على المستويات الفنية بغية الكشف عن المواهب تمهيداًلضمها لصفوف المنتخبات العراقية”.

وختم الخزرجي حديثه قائلاً ان “إتحاد السباحة أقام العديد من البطولات المحلية خلال الموسم الحالي أهمها بطولة أندية العراق للسباحةالأولمبية وبطولة أندية العراق بالسباحة الطويلة فضلاً عن بطولة العراق بالقفز للماء كما أقام أيضاً مهرجاناً للبرا عم”.

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