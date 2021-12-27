هاكر عراقي يخترق حساب فنانة مصرية مشهورة ويضع سؤالا للمتابعين

2021/12/27 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعرض الحساب الرسمي على موقع “انستغرام” للفنانة المصرية، حنان مطاوع، للاختراق خلال الساعات القليلة الماضية.وأعلن مخترق الحساب أنه عراقي الجنسية وقام بتدوين منشور في الحساب قال خلاله: “رسالة حب واحترام من […]

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