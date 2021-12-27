2021/12/27 | 13:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2VLm7y3qpFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصعيد أمني في بغداد قبيل النظر في الطعن بنتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصعيد أمني في بغداد قبيل النظر في الطعن بنتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).