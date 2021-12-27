تغريدة ’غاضبة’ من المالكي بشأن ’أزمة استقالة المحافظين’

2021/12/27 | 13:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علّق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الإثنين، بشأن "حملة استقالات" المحافظين.

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وتساءل المالكي في تدوينة تابعها "ناس"، (27 كانون الأول 2021)، "ألا يعلم المحافظون أنهم يرتبطون بالسيد رئيس الوزراء؟..



وألا يعلم مديرو الدوائر أنهم يرتبطون بالمحافظين ولا يحق لهم أو للمحافظين الاستجابة لأي طلب ويقدمون استقالتهم!!، وألا يعلم السيد رئيس الوزراء أنه المسؤول الأول عن المحافظين ورؤساء الدوائر، وعليه ان يحميهم من التجاوز عليهم؟".

‏وأضاف، "ألا تعلم القوى السياسية ألّا حق لهم على إكراه المسؤولين على الاستقاله بالقوة؟، ‏لكي لا تشيع الفوضى الإدارية، على الأطراف جميعا الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية وألّا تقبل استقالة اي مسؤول إلا على وفق القانون النافذ".

وعلّق الإطار التنسيقي، في وقت سابق، بشأن موجة استقالات المحافظين، فيما أشار إلى رفضه ما وصفها بـ"الضغوط غير القانونية".

وقال الإطار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، إنه "يعرب الإطار التنسيقي عن قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر مع تحفظنا على اداء البعض منهم لإجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزاً للاطر القانونية والإدارية وتحت ذرائع بات واضحاً ما يقف خلفها من دوافع".

وأضاف البيان، "ندعو رئيس الوزراء باعتباره المسؤول الأول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر إلى حمايتهم ومنع التجاوز عليهم وعلى الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والادارية لمنع اشاعة الفوضى الإدارية وعدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون".

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