2021/12/27 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف البروفيسور أليكسي أغرانوفسكي من قسم علم الفيروسات بكلية الأحياء بجامعة موسكو، عن خطورة المصابين بمتحور “أوميكرون” دون ظهورأعراض المرض، على المحيطين بهم.ويشير البروفيسور في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أن أعراض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما خطورة “أوميكرون” من دون أعراض؟ المركز الخبري الوطني.

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