ردا على استجابتهم لمطلب الصدر.. المالكي يوجه رسالة للمحافظين والكاظمي

2021/12/27 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، مجموعة من الأسئلة للأطراف السياسية، قائلا : سؤال للأطراف جميعا : الا يعلم المحافظون انهم يرتبطون برئيس الوزراء؟

وقال في تغريدة له على (تويتر)، تابعتها (بغداد اليوم)، انه "الا يعلم مديرو الدوائر انهم يرتبطون بالمحافظين ولا يحق لهم او للمحافظين الاستجابة لاي طلب ويقدمون استقالتهم".

وأضاف، "الا يعلم رئيس الوزراء انه المسؤول الاول عن المحافظين ورؤساء الدوائر، وعليه ان يحميهم من التجاوز عليهم؟".

وتابع "الا تعلم القوى السياسية ألّا حق لهم على اكراه المسؤولين على الاستقاله بالقوة، لكي لا تشيع الفوضى الادارية على الأطراف جميعا الالتزام بالسياقات القانونية والادارية وألّا تقبل استقالة اي مسؤول الا على وفق القانون النافذ".

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