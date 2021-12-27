2021/12/27 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الاثنين، ان العراق في صدارة دول الشرق الاوسط في ملف المخدرات.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ملف المخدرات في العراق يتنامى بشكل غير مسبوق في السنوات الاخيرة والقراءات المتوفرة عن حجم ما يتدفق الى الداخل مرعب للغاية ويهدد بكارثة تشل المجتمع خاصة مع نسب مقلقة لعدد من يتعاطون المخدرات في اغلب المحافظات".

واضاف، ان "العراق بات في صدارة دول الشرق الاوسط في المخدرات ونقطة محورية في دخول هذه السموم البشرية لافتا الى ان ما يحدث يستدعي خيارات حاسمة حيال التعامل مع المتاجرين بهذه السموم من خلال تشديد العقوبات واستخدام القوة حيال افعالهم".

واشار الى، ان "هناك شبكات مسلحة تحمي تلك التجارة بعضها اصطدم مع القوات الامنية في اكثر من حادثة في مؤشر يمثل امام حالة شاذة ستأخذ حيز من الاهتمام الامني وبشكل كبير خلال فترة وجيزة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة سياسية تتحدث عن المخدرات: العراق في صدارة دول الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة سياسية تتحدث عن المخدرات: العراق في صدارة دول الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).