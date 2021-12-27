إعفاء الفلاحين من بدلات إيجار الأراضي الزراعية المترتبة بذممهم بقدر ما سددوا

2021/12/27 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقرر مجلس الوزراء، إعفاء الفلاحين الذين سددوا بدلات إيجار الأراضي الزراعية المترتبة بذممهم.وأقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين، المُنعقدة في 21/12/2021، بحسب بيان للأمانة العامة للمجلس تلقتى “النور نيوز”، توصية المجلس الوزاري للاقتصـاد، بشأن إعفاء الفلاحين الذين سددوا بدلات إيجار الأراضي الزراعية المترتبة بذممهم للسـنوات (٢٠١٥، و٢٠١٦، و۲۰۱۷، و۲۰۱۸) ولغايـة تاريخ …

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