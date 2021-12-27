ضبط سلاح ناري بحوزة مسافر في مطار النجف

2021/12/27 | 13:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، ضبط سلاح ناري بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإجراءات المتشدّدة التي تتبعها ملاكات الجمارك اسفرت عن ضبط مسافر عراقي في مطار النجف الدولي بحوزته مسدس عيار (9) ملم مع اطلاقات نارية يروم المغادرة …

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