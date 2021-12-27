مقتل 12 شخصًا ومئات الجرحى في فيضانات هائلة بالبرازيل

2021/12/27 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلفت الأمطار الغزيرة والفيضانات أكثر من 12 حالة وفاة ومئات الجرحى في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل خلال نهاية الأسبوع.

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