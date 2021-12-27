المحكمة الاتحادية تعقد جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

عقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المحكمة الاتحادية عقدت اليوم، جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات".

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