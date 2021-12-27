المالكي ينشر تغريدة يلمز فيها الى مقتدى الصدر!

2021/12/27 | 13:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سؤال للأطراف جميعا الا يعلم السادة المحافظون انهم يرتبطون بالسيد رئيس الوزراء؟

والا يعلم مديرو الدوائر انهم يرتبطون بالمحافظين ولا يحق لهم او للمحافظين الاستجابة لاي طلب ويقدمون استقالتهم!!

والا يعلم السيد رئيس الوزراء انه المسؤول الاول عن المحافظين ورؤساء الدوائر…

وعليه ان يحميهم من التجاوز عليهم؟

والا تعلم القوى السياسية ألّا حق لهم على اكراه المسؤولين على الاستقاله بالقوة؟

لكي لا تشيع الفوضى الادارية على الأطراف جميعا الالتزام بالسياقات القانونية والادارية وألّا تقبل استقالة اي مسؤول الا على وفق القانون النافذ

نوري المالكي

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