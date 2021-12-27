المالكي يرفض إجبار المسؤولين على الاستقالة بالقوة: رئيس الوزراء مسؤول عن حمايتهم

2021/12/27 | 13:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب رئبس ائتلاف دولة القانون نوري ‏المالكي، عن رفضه إجبار المسؤولين على الاستقالة بالقوة، مؤكداً ان رئيس الوزراء المسؤول الأول عن حمايتهم.وقال المالكي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “سؤال للأطراف جميعا..الا يعلم السادة المحافظون انهم يرتبطون بالسيد رئيس الوزراء؟، والا يعلم مديرو الدوائر انهم يرتبطون بالمحافظين ولا يحق …

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