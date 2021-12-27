المالكي لعدم قبول استقالة اي مسؤول او محافظ الا بعلم وموافقة رئيس الوزراء

2021/12/27 | 13:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأثنين، إلى عدم قبول استقالة اي مسؤول الا على وفق القانون النافذ.وقال المالكي في تدوينة على “تويتر” : “سؤال للأطراف جميعا الا يعلم المحافظون انهم يرتبطون برئيس الوزراء؟ ، والا يعلم … Readmore

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