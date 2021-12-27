إعدام داعشي استهدف تجمعات مدنية في السعودية

2021/12/27 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعدمت السلطات السعودية اليوم الإثنين، يمنياً أدين باستهداف تجمعات مدنية في المملكة بتوجيه من تنظيم داعش.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحافي اليوم، إن المتهم خطط لاستهداف “تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي، بعملية انتحارية ينفذها بحزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره”.

وأشارت الوزارة إلى أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

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