2021/12/27 | 13:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تعقد جلستها لحسم القضية المتعلقة بنتائج الانتخابات وترد الدعوى المقامة ضد "كوتا" النساء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/27 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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