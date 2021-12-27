عاجل.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 13:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.

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المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات أولاً على النور نيوز.

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