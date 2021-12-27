المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات

2021/12/27 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية ردت خلال جلستها التي عقدت اليوم، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات".

وعقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات، حيث بدأت الجلسة بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.

يشار إلى أنَّ المحكمة الاتحادية العليا قررت، في الـ13 من كانون الأول الحالي، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات.

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