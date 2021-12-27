المحكمة الاتحادية تصدر قرارها الحاسم بشأن دعوى الغاء نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 14:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية، الاثنين، قرارها الفاصل بشأن دعوى هادي العامري في إلغاء نتائج الانتخابات.

وقال مراسل NRT عربية، (27 كانون الاول 2021)، إن "المحكمة الاتحادية ردت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات"، مؤكدة انه "للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي".

واضاف، ان "مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات".

واوضح المراسل، ان "المحكمة أجلت البت بالطعن المقدم من النائبة السابقة الاء طلباني الى يوم 16 كانون الثاني المقبل، فيما ردت الدعوى المقامة ضد الكوتا".

واشار الى ان "المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".

N.A

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