2021/12/27 | 14:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية العراقية ترد طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/27 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العراقية ترد طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العراقية ترد طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).