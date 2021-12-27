2021/12/27 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية ترفض إيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات وتوجه دعوة للبرلمان الجديد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية ترفض إيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات وتوجه دعوة للبرلمان الجديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية ترفض إيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات وتوجه دعوة للبرلمان الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).