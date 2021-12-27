2021/12/27 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، الاثنين، تداول 55 مليار سهم بقيمة 61 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 50 شركة مساهمة، ولم تتداول اسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، فيما يستمر توقف 22 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 105 شركات مدرجة في السوق".

وبين أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 55 ملياراً و164 مليوناً و56 الف سهم بقيمة مالية بلغت 61 ملياراً و460 مليوناً و589 الف دينار من خلال تنفيذ 3136 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 98.565 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.71% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 757 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 770 مليون دينار من خلال تنفيذ 138 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 354 مليون سهم بقيمة مالية بلغت ملياري دينار من خلال تنفيذ 468 صفقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (61 مليار دينار قيمة التداولات الاسبوعية لسوق العراق للاوراق المالية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (61 مليار دينار قيمة التداولات الاسبوعية لسوق العراق للاوراق المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).