عاجل.. الاتحادية: مفوضيّة الانتخابات خالفت القانون في الاعلان الجزئي للنتائج

2021/12/27 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خالفت القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات.

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الاتحادية: مفوضيّة الانتخابات خالفت القانون في الاعلان الجزئي للنتائج أولاً على النور نيوز.

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