التخطيط العراقية: ارتفاع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد في العام 2021

2021/12/27 | 14:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الاثنين، عن ارتفاع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد في العام 2021، فيما حددت عوامل زيادة حركة العجلة الاقتصادية.وقال عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية "واع" : إن ارتفاع أسعار السلع والبضائع على …

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