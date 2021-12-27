فيديوجرافيك..

2021/12/27 | 14:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أعلنت دولة الإمارات الأسبوع الماضي عن وصول أولى شحنات عقار إيفوشيلد، الذي طوّرته شركة أسترازينيكا.وتعد أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم العقار، بعد حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

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