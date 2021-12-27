العراق.. 80 صاروخا و22 هجوما حصيلة استهداف المصالح الأميركية هذا العام

2021/12/27 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرت مراكز دراسات إحصائية عن عدد الهجمات على القواعد العسكرية التي تستضيف القوات الأميركية في عموم العراق بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة محملة بمتفجرات.

وأحصت مراكز الدراسة استخدم أكثر من ثمانين صاروخا وثمان طائرات مسيرة، بعضها كانت مفخخة لتنفيذ الهجمات التي استهدفت المقار الأجنبية في العراق.

ووفقا لهذه الإحصائية فإن الهجمات الأخيرة نفذت بواسطة عشرة صواريخ ومُسيرتين، في حين نُفذ اثنان وعشرون هجوما خلال العام الحالي استهدف من خلاله مطار أربيل ومطار بغداد وقاعدة بلد في صلاح الدين.

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