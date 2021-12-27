الحكيم يعلن إلتزامه بقرار المحكمة الإتحادية بشأن الانتخابات

2021/12/27 | 14:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشان نتائج الانتخابات، فيما أكد عدم مشاركة تحالفه في الحكومة المقبلة.وقال الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من …

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