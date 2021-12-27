أول تعليق من عمار الحكيم بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم إلغاء نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 14:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الإثنين، حول قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الرافض لدعوى الفتح بشأن "الغاء نتائج الانتخابات"

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وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2021)، أنه "إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية".

وأضاف، "وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة".

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