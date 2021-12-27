الحكيم يحسم موقفه من الحكومة المقبلة: لن نشارك

2021/12/27 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، عدم مشاركة تحالفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال في تغريدة له على (تويتر)، انه "إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية".

لكن الحكيم جدد "تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي".

كما جدد "تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة".

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