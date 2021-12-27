2021/12/27 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد..عجلات مدنية تزاحم قطارات بغداد وتحرك غاضب من سائقي الأخيرة والأجهزة الأمنية

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