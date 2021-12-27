المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترد دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات وتقرر تثبيتها 

2021/12/27 | 14:18 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات، وقررت تثبيتها، وسط تصعيد من الكتل الخاسرة.وقرار المحكمة الصادر اليوم الاثنين سيكون ملزما وباتا غير قابل للطعن أو التمييز.

ونظرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، في إصدار حكمها النهائي في نتائج الانتخابات النيابية التي عقدت في أكتوبر الماضي.

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وجاء حكم المحكمة وسط تهديدات وجهت لمفوضية الانتخابات، حيث طالبتها الكتل التي خسرت الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي.

جلسة المحكمة الاتحادية في العراق

وبالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية شهدت منطقة الحارثية والقريبة من المنطقة الخضراء صباح اليوم، مظاهرات لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.

القوات الأمنية العراقية فرضت، من جهتها، إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء بغداد، التي تضم مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ضمنها السفارة الأميركية.

القوات الأمنية أغلقت أيضا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، تحسباً لعبور مزيد من أنصار الكتل الخاسرة وقوات حفظ القانون تنتشر على الجسر.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه جرى تعزيز القوات الأمنية بقوات إضافية لنقاط التفتيش والتقاطعات المهمة في العاصمة العراقية.

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