الغاز الايراني وراء انقطاع التيار الكهربائي بين المناطق والمحافظات

2021/12/27 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين،

عن سبب تباين ساعات تجهيز الطاقة

الكهربائية بين المناطق.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي

في حديث صحفي ، إن "انحسار إطلاقات الغاز

المورد من إيران بدا تأثيره واض

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