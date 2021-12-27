2021/12/27 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين،

دعوى الغاء نتائج الانتخابات المقامة

من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

وتحميله كافة المصاريف.





وقال مراسلنا، إن "المحكمة الاتحادية

ردت دعوى الغاء نتائج الانتخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).