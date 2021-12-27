2021/12/27 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني غادر وزير الدفاع الوطني في لبنان، موريس سليم، اليوم الاثنين، بيروت متوجها الى بغداد في زيارة رسمية.ويلتقي سليم بعدد من المسؤولين ويجري غدا محادثات مع نظيره العراقي جمعة عناد سعدون في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



وزير الدفاع اللبناني يزور العراق لتوقيع مذكرة تعاون عسكري المركز الخبري الوطني.

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