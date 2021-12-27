2021/12/27 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحكمة الاتحادية تعقد جلستها التداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:27

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تعقد جلستها التداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تعقد جلستها التداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).