عمار الحكيم في أول موقف بعد قرار المحكمة الاتحادية

2021/12/27 | 14:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الإثنين، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن دعوى الغاء نتائج الانتخابات.

وقال الحكيم في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (27 كانون الأول 2021)، أنه "إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية".

وأضاف، انه "نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي"، مؤكدا انه "نجدد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة".

N.A

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