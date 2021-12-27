العراق.. المحكمة الاتحادية ترفض دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الاثنين، دعوى الطعن المقدمة ضد الكوتا، وذلك في الجلسة التي عقدتها صباح اليوم بشأن البت بطعون نتائج الانتخابات.

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