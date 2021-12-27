بعد قرار الاتحادية.. الحكيم يجدد تأكيده على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

2021/12/27 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الاثنين، قبولاً بقرار المحكمة الاتحادية العليا بردها الطعون حول نتائج الانتخابات الاخيرة، مقدماً تهانيه للفائزين.

وقال عمار الحكيم في بيان صدر عقب قرار المحكمة الاتحادية “إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية”.

واضاف “فيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة”.

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