محافظ بابل يعلن موافقة المالية على تمويل رواتب العقود وبأثر رجعي

2021/12/27 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن محافظ بابل، موافقة وزارة المالية على تمويل رواتب موظفي العقود وبأثر رجعي.

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